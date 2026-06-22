Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte brechen in Haus in Günterstal ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag, 20.06.2026, gegen 22.30 Uhr in ein Haus in der Schauinslandstraße in Freiburg-Günterstal eingebrochen. Als eine Bewohnerin auf die zwei Personen aufmerksam wurde, flüchteten sie. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb ohne Ergebnis. Die Täter sollen männlich, schlank und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Beide Personen waren maskiert und trugen dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0761 882 2880 zu melden.

oec

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