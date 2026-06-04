POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht vom 02.06.2026 auf den 03.06.2026 kam es in der Straße Am Stentenwehr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte einen geparkten, schwarzen Pkw der Marke Volvo mit NW-Kennzeichen im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an ...

mehr