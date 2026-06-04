Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 03.06.2026 gegen 13:15 Uhr wurde ein 31-jähriger Pkw-Fahrer im Rahmen einer Kontrollstelle in der Landauer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die zuständige Führerscheinstelle wurde informiert.
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Sebastian Katzenberger
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