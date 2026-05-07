PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: "Cops im Dialog" macht Halt an der IGS Hildegardisschule in Rüdesheim

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Bad Schwalbach (ots)

(fh) Nachdem die Auftaktveranstaltung im letzten Jahr in Bad Schwalbach großen Anklang gefunden hatte, fand nun die Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" mitten im Rheingau statt, diesmal an der IGS Hildegardisschule in Rüdesheim.

Respekt beginnt im Kleinen

Schulleiter Thomas Nestler begrüßte rund 110 Schülerinnen und Schüler der gesamten Jahrgangsstufe 8. In seiner Begrüßung betonte er, dass das Thema Respekt nicht nur in der Gesellschaft von zentraler Bedeutung sei, sondern bereits im täglichen Miteinander - zum Beispiel im Schulalltag - beginne.

Anschließend übergab er das Mikrofon an Sven Opitz, Präventionsbeauftragter der Polizeidirektion Rheingau-Taunus, der als Moderator durch die Veranstaltung führte. In seinem Impulsvortrag erklärte Opitz die Bedeutung von Regeln und Werten in der Gesellschaft sowie die Rolle der Polizei: "Wir sorgen dafür, dass Regeln eingehalten und die Rechte der Menschen geschützt werden. Dabei hat die Polizei das Gewaltmonopol, ist also die Einzige, die in bestimmten Situationen Gewalt anwenden darf. Das unterliegt strengen Regeln."

Darüber hinaus betonte er die eigenen Werte der Polizei wie Respekt, Hilfsbereitschaft und Professionalität. "Menschen werden Polizisten und Rettungskräfte, um anderen zu helfen. Trotzdem kommt es immer wieder zu Angriffen auf Angehörige der 'Blaulichtfamilie', wie etwa Silvesternacht-Vorfälle mit Böllern zeigen."

Fragen aus erster Hand beantworten

Die Schülerinnen und Schüler nutzten die verbleibende Stunde intensiv für zahlreiche Fragen. Unterstützt wurde Opitz dabei von Chirin Rudolph (Sachbearbeiterin der Kriminalpolizei der PD Rheingau-Taunus), Anja Krell (Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Rüdesheim) sowie Karim Guerba (zuständig für interkulturelle Kompetenz und Vielfalt beim Polizeipräsidium Westhessen).

Besonders groß war das Interesse an den Möglichkeiten Fragen, rund um den Polizeiberuf sowie den Weg hin in dieses Berufsfeld zu stellen. Hier standen Jennifer Girnus und Corinna Mehrfeld von der polizeilichen Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Westhessen bereit, um Informationen und Flyer zu verteilen.

Positive Resonanz

Die ersten Rückmeldungen der Schulleitung und der Lehrkräfte waren durchweg positiv: Die Veranstaltung habe den Schülerinnen und Schülern großen Spaß gemacht, ein realistisches Bild von Polizeiarbeit vermittelt und den Wert von gegenseitigem Respekt verdeutlicht. Viele Schülerinnen und Schüler nutzten sogar die große Pause, um weiterhin mit den Polizeikolleginnen und -kollegen ins Gespräch zu kommen.

Das Dialogformat "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" wird jährlich an jeder Polizeidirektion in Hessen an einer Schule durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen die Rolle und Aufgaben der Frauen und Männer der Blaulichtfamilie, die Herausforderungen des Berufsalltags sowie die Funktionsweise des Rechtsstaats. Parallel zu den Dialogformaten an den Schulen führen die Einsatzkräfte der Blaulichtfamilie auch Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Hessen.

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