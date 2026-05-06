PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Exhibitionist wird festgenommen +++ Wohnungstür aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Exhibitionist wird festgenommen,

Idstein-Wörsdorf, Siebenmorgenweg, Dienstag, 05.05.2026, 15:20 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag nahm die Polizei in Wörsdorf einen Mann fest, der zuvor als Exhibitionist am Bahnhof aufgefallen war. Gegen 15:20 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Mann, welcher am Bahnsteig im Siebenmorgenweg mit heruntergelassener Hose masturbieren würde. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei den Mann, einen 51-Jährigen, festzunehmen. Er wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht und im Anschluss an weitere Maßnahmen von dieser entlassen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Wohnungstür aufgebrochen,

Rüdesheim am Rhein, Oberstraße, Sonntag, 03.05.2026, 03:00 Uhr bis 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Rüdesheimer Mehrparteienhaus ein. Im Zeitfenster von 03:00 Uhr bis 07:00 Uhr verschafften sie sich unbemerkt Zutritt in das Haus in der Oberstraße und öffneten dort gewaltsam eine Wohnungstür. Aus dieser wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 21:28

    POL-RTK: Vermisster wieder da

    Bad Schwalbach (ots) - Die Vermisstmeldung nach dem 75-Jährigen aus Oberjosbach vom 04.05.2026 wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde durch Passanten gefunden. Es wird gebeten, das Bildmaterial nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Kommissar vom Dienst Telefon: (06124) 7078-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 13:58

    POL-RTK: Einbrecher in Altenpflegeheim unterwegs +++ E-Scooter am Busbahnhof entwendet

    Bad Schwalbach (ots) - 1. Einbrecher in Altenpflegeheim unterwegs, Eltville am Rhein, Sonnenbergstraße, Freitag, 01.05.2026 bis Montag, 04.05.2026, (fh)Am zurückliegenden Wochenende suchten Einbrecher ein Seniorenheim in Eltville auf. Ersten Erkenntnissen nach betraten die Täter zwischen Freitag und Montag unbemerkt das Gebäude in der Sonnenbergstraße und setzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren