PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Exhibitionist wird festgenommen +++ Wohnungstür aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Exhibitionist wird festgenommen,

Idstein-Wörsdorf, Siebenmorgenweg, Dienstag, 05.05.2026, 15:20 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag nahm die Polizei in Wörsdorf einen Mann fest, der zuvor als Exhibitionist am Bahnhof aufgefallen war. Gegen 15:20 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Mann, welcher am Bahnsteig im Siebenmorgenweg mit heruntergelassener Hose masturbieren würde. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei den Mann, einen 51-Jährigen, festzunehmen. Er wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht und im Anschluss an weitere Maßnahmen von dieser entlassen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Wohnungstür aufgebrochen,

Rüdesheim am Rhein, Oberstraße, Sonntag, 03.05.2026, 03:00 Uhr bis 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Rüdesheimer Mehrparteienhaus ein. Im Zeitfenster von 03:00 Uhr bis 07:00 Uhr verschafften sie sich unbemerkt Zutritt in das Haus in der Oberstraße und öffneten dort gewaltsam eine Wohnungstür. Aus dieser wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

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