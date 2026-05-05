PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Vermisster wieder da
Bad Schwalbach (ots)
Die Vermisstmeldung nach dem 75-Jährigen aus Oberjosbach vom 04.05.2026 wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde durch Passanten gefunden. Es wird gebeten, das Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
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