PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisster wieder da

Bad Schwalbach (ots)

Die Vermisstmeldung nach dem 75-Jährigen aus Oberjosbach vom 04.05.2026 wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde durch Passanten gefunden. Es wird gebeten, das Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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