PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Drei neue Schutzfrauen vor Ort für den Rheingau-Taunus-Kreis

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Bad Schwalbach (ots)

Bad Schwalbach, Eltville, Rüdesheim,

Mai 2026

(fh)Die Polizeidirektion Rheingau-Taunus begrüßt ab sofort drei neue Schutzfrauen vor Ort und stockt damit ihr Kontingent im Landkreis erheblich auf.

Mit Kriminalhauptkommissarin Petra Schmidtmann sowie den beiden Polizeioberkommissarinnen Nicole Fischer und Anja Krell etabliert die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis gleich drei neue Ansprechpersonen. Petra Schmidtmann wird künftig im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Eltville eingesetzt werden. Die 55-Jährige war über viele Jahre im Ermittlungsbereich der Dienststelle eingesetzt und kennt das Gebiet in- und auswendig . Auch die 33-jährige Nicole Fischer, deren neuer Dienstort Bad Schwalbach sein wird, pflegte bisher eine enge Verbindung zum Rheingau-Taunus-Kreis und war dort die letzten fünf Jahre in unterschiedlichen Funktionen tätig. Die 52 Jahre alte Anja Krell war bereits die letzten Jahre in ihrem jetzigen Zuständigkeitsgebiet in der Weinstadt Rüdesheim dienstlich unterwegs.

Alle drei werden künftig in und rund um Bad Schwalbach, Eltville sowie Rüdesheim unterwegs sein, um dort als Kontaktpersonen zu fungieren und sich so um die Anliegen und Belange der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. Das Ziel ist es u.a. durch tägliche Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung zu örtlichen Vereinen und Institutionen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen als Bindeglied zwischen Gesellschaft und Polizei zu fungieren.

Die drei ergänzen somit Polizeihauptkommissar Fabian Boll, welcher seit 2025 Schutzmann vor Ort im Idsteiner Land ist.

Auch der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Rheingau-Taunus, Dirk Sauerwein zeigte sich sichtlich erfreut über die Verstärkungen: "Mit der Verstärkung der drei neuen Schutzfrauen im Rheingau-Taunus-Kreis setzt die Polizei ein starkes Zeichen für mehr Sicherheit und Vertrauen in der Region. Diese künftig noch engere Verzahnung zwischen den Behörden und der Bevölkerung ist ein wichtiger Schritt, um gezielt auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger einzugehen und eine noch stärkere präventive Komponente vor Ort zu gewährleisten."

Zum Hintergrund:

Die "Schutzfrauen & Schutzmänner vor Ort" sind ein wesentlicher Baustein des vom Hessischen Innenministerium initiierten KOMPASS-Projektes, bei dem gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und den lokalen Sicherheitspartnern passgenaue Lösungen für die Probleme vor Ort erarbeitet und entsprechende Sicherheitsarchitekturen individuell weiterentwickelt werden sollen. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung zu örtlichen Vereinen und Institutionen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, gehören die Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort zum Ortsbild der Kommunen. In ihrer Funktion sind sie in vielen Bereichen der Prävention tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.

Kontaktdaten der aktuellen Schutzleute vor Ort:

KHKin Petra Schmidtmann (Pst. Eltville) Telefon: (06123) 9090-51 E-Mail: svo.obererrheingau.ppwh@polizei.hessen.de

POKin Nicole Fischer (Pst. Bad Schwalbach) Telefon: (06124) 7978-181 E-Mail: svo-bad-schwalbach-pst.ppwh@polizei.hessen.de

POKin Anja Krell (Pst. Rüdesheim) Telefon: (06722) 9112-62 E-Mail: folgt.

PHK Fabian Boll (Pst. Idstein) Telefon: (06126) 9394-11 E-Mail: svo.idsteinerland.ppwh@polizei.hessen.de

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