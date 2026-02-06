Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Jagdmesser und Schrotpatrone sicher

Neuenburg (ots)

An der französischen Grenze stellte die Bundespolizei ein Jagdmesser sowie eine Schrotpatrone sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen. Am Donnerstagmittag (05.02.2026) ist ein 21-Jähriger mit dem Fahrzeug seines Vaters, am Autobahngrenzübergang Neuenburg, einer Kontrolle durch die Bundespolizei unterzogen worden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein über 30 Zentimeter langes Jagdmesser sowie eine Schrotpatrone. Auf Nachfrage gab der französische Staatsangehörige an, dass sein Vater Jäger sei. Da der Mann kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung. Der in Frankreich wohnhafte Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell