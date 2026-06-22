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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Wasserrettung

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.06.2026 kam es gegen 19:15 Uhr zu einem groß angelegten Rettungseinsatz auf dem Rhein. Im Bereich der Mühlegasse wurde ein Schwimmer beobachtet, der sich in einer hilflosen Lage befand. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten vier Personen, die ebenfalls im Rhein badeten den geschwächten 57-Jährigen an Land bringen und dort den Rettungskräften übergeben.

Tipps Ihrer Polizei: Bei den aktuellen Temperaturen zieht es viele Menschen an Seen und Flüsse. Doch Vorsicht: Baden kann auch für gute Schwimmerinnen und Schwimmer gefährlich sein.

   - Gehen Sie langsam ins Wasser
   - Schwimmen Sie am besten in Ufernähe
   - Gehen Sie nicht mit vollem oder leerem Magen baden
   - Springen Sie nur an sicheren Stellen ins Wasser
   - Nutzen Sie nach Möglichkeit überwachte Badestellen oder 
     Freibäder

Und ganz wichtig: Parken Sie nur auf ausgewiesenen Parkflächen und halten Sie die Rettungswege frei.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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