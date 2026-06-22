Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Auseinandersetzung auf Parkplatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.06.2026 kam es gegen 14:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Friedhofstr. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter ca. 30 Jahre alter Tatverdächtiger auf zwei in Frauenkleidern herumlaufende junge Männer eingeprügelt haben. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Einer der beiden Männer wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ärztliche Behandlung transportiert. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Tatablauf beobachtet haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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