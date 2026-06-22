Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Auto mit Stein beworfen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.06.2026 wurde gegen 16:30 Uhr ein auf dem Parkplatz zum Kindergarten in der Ledergasse in Binzgen abgestelltes Auto durch einen geworfenen Stein beschädigt. Die Windschutzscheibe wurde beschädigt. Der Schaden dürfte ungefähr 500 Euro betragen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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