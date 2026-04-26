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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (391) Ladendiebinnen schlugen auf Detektive ein - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.04.2026) bekamen es Ladendetektive in der Nürnberger Innenstadt mit gewalttätigen Diebinnen zu tun. Polizeibeamte nahmen drei Frauen fest.

Gegen 14:15 Uhr beobachtete ein 61-jähriger türkischer Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft in der Karolinenstraße, wie drei Frauen mehrere Kleidungsstücke in Taschen steckten. Als er und zwei weitere Ladendetektive - ein 29-jähriger Deutscher und ein 62-jähriger Türke - sie darauf ansprachen, versuchten die drei Ukrainerinnen zu fliehen. Dabei schlugen eine 23-Jährige und eine 29-Jährige auf die Ladendetektive ein. Einer von ihnen wurde leicht verletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen die drei Frauen im Anschluss fest und stellten die gestohlene Bekleidung sicher. Bei der Durchsuchung wurden weitere Kleidungsstücke aufgefunden, die einem anderen Geschäft zuzuordnen sind. Ob diese ebenfalls entwendet wurden, wird noch ermittelt. Die Frauen müssen sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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