Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (388) Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zirndorf (ots)

Am Donnerstagabend (23.04.2026) ereignete sich im Langenzenner Ortsteil Burggrafenhof (Lkrs. Fürth) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Dabei zog sich das Kind schwere Verletzungen zu.

Gegen 19:15 Uhr fuhr ein 43-jähriger Fahrer eines VW Tayron auf der Ansbacher Straße in Richtung Langenzenn. Kurz nach dem Ortseingang von Burggrafenhof überquerte ein 8-jähriger Junge die Straße und wurde von dem Pkw erfasst. Der Junge stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Kind wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-jährige Pkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Zirndorf nahmen den Unfall vor Ort auf. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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