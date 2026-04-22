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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (386) Exhibitionist in Straßenbahn aufgetreten - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (21.04.2026) trat ein bislang unbekannter Mann einer Frau in schamverletzender Weise in der Straßenbahn im Nürnberger Osten gegenüber. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Geschädigte saß gegen 14:15 Uhr in der Straßenbahnlinie 11 in Fahrtrichtung Tiergarten. Kurz vor der Haltestelle Lechnerstraße setzte sich ein Mann zu ihr und verwickelte sie in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Unbekannte ihr gegenüber in unsittlicher Weise. Die Frau stieg an der Haltestelle Lechnerstraße aus, während der Unbekannte mit der Straßenbahn weiterfuhr.

Beschreibung des Mannes:

circa 70 Jahre alt, Halbglatze und bekleidet mit einer dunklen Jacke.

Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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