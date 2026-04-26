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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (390) Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 13

Bad Windsheim (ots)

Samstagnacht (25.04.2026) hat sich bei Marktbergel (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen ein Motorrad. Der Fahrer des Motorrads verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 22-jährige BMW-Fahrer fuhr gegen 22:00 Uhr von Ermetzhof in Richtung Bundesstraße und wollte nach links auf die B 13 in Richtung Marktbergel abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 33-jährigen Motorradfahrer, der auf der B 13 aus Richtung Marktbergel kam. Bei der Kollision erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Ersthelfer leiteten nach dem Absetzen eines Notrufs umgehend Reanimationsmaßnahmen bei dem Mann ein. Trotz der sofortigen Hilfe verstarb er noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer wurde mit schweren, seine drei Mitfahrer mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Windsheim nehmen zur Stunde den Unfall vor Ort auf. Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten unterdessen die Unfallstelle in beide Richtungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die Polizisten das Motorrad und den BMW sicher. Bei der Klärung der genauen Unfallursache werden die Beamten von einem Gutachter unterstützt. Die Sperrung der B 13 dauert weiterhin an (Stand: 23:45 Uhr).

Erstellt durch: Kai Schmidt

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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