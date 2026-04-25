Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (389) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 25.04.2026
Nürnberg (ots)
Samstagmittag (25.04.2026) fanden im Nürnberger Stadtgebiet mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei gewährleistete einen störungsfreien Verlauf der Versammlungen.
Unter dem Titel "Für Solidarität und gegen Faschismus und staatliche Repressionen" versammelten sich ab etwa 12:30 Uhr in der Spitze rund 300 Personen in der Gostenhofer Hauptstraße. Parallel dazu fanden weitere angemeldete Versammlungen im Stadtgebiet statt.
Gegen 13:40 Uhr formierten sich die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung zu einem Demonstrationszug, der sich auf der angemeldeten Wegstrecke durch die Nürnberger Südstadt zum Kornmarkt zur Abschlusskundgebung bewegte.
Die Versammlung wurde gegen 15:30 Uhr für beendet erklärt. Diese und die weiteren Versammlungen im Stadtgebiet verliefen störungsfrei. Lediglich während des Demonstrationszuges kam es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen.
Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.
Erstellt durch: Kai Schmidt
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