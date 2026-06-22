Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Gasalarm bei Firma in der Säckinger Straße

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.06.2026, kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Gasalarm aufgrund einer überdurchschnittlichen Gaskonzentration im Keller eines Firmengebäudes. Die Werksfeuerwehr sicherte die Gefahrenstelle und verständigte weitere Einsatzkräfte. Die Einsatzkräfte des Gefahrgutzuges des Landkreises Waldshut führten Messungen durch. Gegen 22:30 Uhr waren wieder normale Messwerte erreicht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Die Ursache für die erhöhte Gaskonzentration ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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