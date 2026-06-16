PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Breslauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem entstandenen Gesamtsachschaden von etwa 5.500 Euro. Gegen 15 Uhr befuhr eine 85-jährige Renault-Fahrerin die Breslauer Straße in Fahrtrichtung Berliner Ring, als sie offenbar nach rechts in die Danziger Straße abbiegen wollte und vermutlich aufgrund Alterserscheinung die Kurvenfahrt nicht richtig durchführen konnte. In der Folge soll die Seniorin beinahe geradlinig über den Kurvenscheitelpunkt hinaus, auf den Bordstein gefahren und mit dem sich dahinter befindenden Verteilerkasten kollidiert sein. Der Renault Kango kam dort schließlich aufgebockt zum Stehen. Nach durchgeführten Messungen durch die Stadtwerke Rastatt konnte sichergestellt werden, dass weder der Pkw noch der Verteilerkasten unter Spannung standen, wodurch das Auto mit vereinten Kräften von dem Verteilerkasten herunter geschoben werden konnte. In Folge der Kollision wurde der Verteilerkasten vollständig aus dem Fundament gerissen. Zu einem Stromausfall im Wohngebiet kam es nicht. Die im Inneren befindlichen Stromleitungen sowie die Sicherungen blieben teilweise intakt. Bis zur Instandsetzung am Folgetag wurde der Bereich durch die Stadtwerke Rastatt abgesperrt. Der Renault der 85-Jährigen blieb fahrbereit. Es wird eine Mitteilung an das zuständige Landratsamt ergehen um die Fahreignung der 85-Jährigen zu überprüfen.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 11:56

    POL-OG: Kehl - Ingewahrsamnahme

    Kehl (ots) - In der Nacht auf Dienstag gegen 23:15 Uhr wurde der Polizei eine randalierende Person im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in der Straßburger Straße gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten einen polizeibekannten 58-jährigen Mann fest, der Passanten angeschrien und bespuckt haben soll . Dem Mann wurde durch die Polizeibeamten ein Platzverweis ausgesprochen, dem er jedoch nicht nachkam. Stattdessen betrat der 58-Jährige die Fahrbahn, hielt vorbeifahrende Fahrzeuge ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:34

    POL-OG: Gaggenau - Leichtverletzt nach Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Auto

    Gaggenau (ots) - Bei einer Kollision zwischen einem E-Scooter und einem Auto wurde in Gaggenau am Montagabend gegen 19 Uhr ein Jugendlicher leicht verletzt. Der 14-jährige Fahrer des E-Scooters soll in Begleitung seines ebenfalls 14-jährigen Mitfahrers die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße befahren haben und beim Überqueren, den von der bevorrechtigten ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:02

    POL-OG: Sinzheim - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

    Sinzheim (ots) - Am Montagabend kam es gegen 20:30 Uhr im Bereich der Müllhofener Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 15-Jähriger einem 16-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Der 16-jährige erlitt hierdurch Atembeschwerden sowie brennende Schmerzen am gesamten Körper. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren