Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Breslauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem entstandenen Gesamtsachschaden von etwa 5.500 Euro. Gegen 15 Uhr befuhr eine 85-jährige Renault-Fahrerin die Breslauer Straße in Fahrtrichtung Berliner Ring, als sie offenbar nach rechts in die Danziger Straße abbiegen wollte und vermutlich aufgrund Alterserscheinung die Kurvenfahrt nicht richtig durchführen konnte. In der Folge soll die Seniorin beinahe geradlinig über den Kurvenscheitelpunkt hinaus, auf den Bordstein gefahren und mit dem sich dahinter befindenden Verteilerkasten kollidiert sein. Der Renault Kango kam dort schließlich aufgebockt zum Stehen. Nach durchgeführten Messungen durch die Stadtwerke Rastatt konnte sichergestellt werden, dass weder der Pkw noch der Verteilerkasten unter Spannung standen, wodurch das Auto mit vereinten Kräften von dem Verteilerkasten herunter geschoben werden konnte. In Folge der Kollision wurde der Verteilerkasten vollständig aus dem Fundament gerissen. Zu einem Stromausfall im Wohngebiet kam es nicht. Die im Inneren befindlichen Stromleitungen sowie die Sicherungen blieben teilweise intakt. Bis zur Instandsetzung am Folgetag wurde der Bereich durch die Stadtwerke Rastatt abgesperrt. Der Renault der 85-Jährigen blieb fahrbereit. Es wird eine Mitteilung an das zuständige Landratsamt ergehen um die Fahreignung der 85-Jährigen zu überprüfen.

/lb

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