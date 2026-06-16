POL-OG: Kehl - Ingewahrsamnahme
Kehl (ots)
In der Nacht auf Dienstag gegen 23:15 Uhr wurde der Polizei eine randalierende Person im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in der Straßburger Straße gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten einen polizeibekannten 58-jährigen Mann fest, der Passanten angeschrien und bespuckt haben soll . Dem Mann wurde durch die Polizeibeamten ein Platzverweis ausgesprochen, dem er jedoch nicht nachkam. Stattdessen betrat der 58-Jährige die Fahrbahn, hielt vorbeifahrende Fahrzeuge an und belästigte Verkehrsteilnehmer. Aufgrund seines weiterhin aggressiven und störenden Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen. /jg
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