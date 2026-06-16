POL-OG: Sinzheim - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung
Sinzheim (ots)
Am Montagabend kam es gegen 20:30 Uhr im Bereich der Müllhofener Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 15-Jähriger einem 16-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Der 16-jährige erlitt hierdurch Atembeschwerden sowie brennende Schmerzen am gesamten Körper. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte der Tatverdächtige die Örtlichkeit bereits verlassen. Der 16-Jährige wurde durch einsatzunabhängige Kräfte der Feuerwehr medizinisch versorgt. Die Personalien des Tatverdächtigen konnten festgestellt werden. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. /jg
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