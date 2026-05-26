Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbrecher in Firmengebäude

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (22. Mai) bis Dienstagmorgen (26. Mai) brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Ruhrstraße in Frankenberg ein.

Durch eine gewaltsam geöffnete Eingangstür gelangten die Täter in das Firmengebäude. Hier brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten zahlreiche Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwenden konnten, ist aktuell noch unklar. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 5.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg unter der Tel. 06451-72030 oder die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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