Polizei Korbach

POL-KB: Edertal-Bergheim - Benzin aus Auto abgezapt

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag (24. Mai) auf Sonntag (25. Mai) entwendete ein Unbekannter Benzin aus einem Auto in Bergheim und versuchte es bei einem weiteren Auto. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Täter öffnete auf unbekannte Weise den Tankdeckel eines in der Bergheimer Straße parkenden weißen Seat. Aus dem Tank zapte er das Benzin im Wert von etwa 80 Euro ab. An einem grauen Renault Clio versuchte der wahrscheinlich selbe Täter den Tankdeckel aufzubrechen. In den Fällen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 00.30 und 00.45 Uhr. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit Glatze und einer Größe von etwa 180 bis 185 cm handeln.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen unter der Tel. 05621/70900 oder die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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