Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg - Automat aufgebrochen, hoher Sachschaden

Korbach (ots)

In der Nacht zu Samstag, 16. Mai, brachen Unbekannte einen Automaten in der Marburger Straße in Battenberg auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter schlugen gegen 01.30 Uhr eine Scheibe des Automaten ein und entwendeten Getränke, sogenannte Shisha Pods und Vapes im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030, oder die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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