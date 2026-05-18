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Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbrecher in Firmengebäude ohne Beute

Korbach (ots)

Erfolglos blieben bisher unbekannte Einbrecher in der Zeit von Freitagmittag (15. Mai) bis Sonntagmorgen (17. Mai) in Frankenberg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter hatten gewaltsam ein Tor geöffnet und sich so Zutritt zu dem Firmengelände in der Straße Am Grün in Frankenberg verschafft. Hier schlugen sie eine Scheibe ein und versuchten anschließend ein Metalltür aufzuhebeln. Da dies misslang, mussten die Täter ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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