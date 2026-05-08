Polizei Korbach

POL-KB: Nach Bitte, leiser zu sein: Dreiköpfige Gruppe verletzt Anwohner durch Tritte: Zeugen in Bad Arolsen-Helsen gesucht

Korbach (ots)

Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bad Arolsen-Helsen auf der Straße ereignet hat, sucht derzeit die Polizei. Wie das Opfer, ein 58-jähriger Mann, den eingesetzten Beamten der Polizeistation Bad Arolsen berichtete, war er gegen 2:30 Uhr auf eine dreiköpfige Gruppe junger Männer aufmerksam geworden, die lautstark durch die Straßen zog. Der Anwohner sprach die Lärmenden daraufhin an und bat sie, etwas leiser zu sein, woraufhin einer der Männer besonders aggressiv aufgetreten sein soll und dem 58-Jährigen gegen das Bein getreten habe. Anschließend sollen alle drei gemeinsam auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben, wobei dieser am Kopf und am Oberkörper getroffen und verletzt wurden, bevor sie die Flucht ergriffen. Das Opfer wurde durch Rettungskräfte zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die sofort in der Nacht eingeleitete Fahndung nach den drei Tätern, die als 25 bis 30 Jahre alte, 1,75 bis 1,80 Meter große und akzentfrei Deutsch sprechende Männer beschrieben wurden, verlief ohne Erfolg. Zwei Täter waren schlank, während der dritte Komplize korpulenter gewesen sei, so der 58-Jährige.

Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können oder relevante Beobachtungen in der Nacht zum gestrigen Donnerstag in Bad Arolsen-Helsen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Arolsen unter Tel. 05691-97990 oder bei der Polizei Korbach unter Tel. 05631-9710.

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