Polizei Korbach

POL-KB: Verkehrskontrollen in Bad Arolsen und Diemelstadt: Fünf Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Korbach (ots)

Bad Arolsen und Diemelstadt (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Beamte der Polizeistation Bad Arolsen haben am gestrigen Dienstag Verkehrskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit durchgeführt und dabei ein besonderes Augenmerk auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr gelegt. Bei den Kontrollmaßnahmen, die in der Zeit von 14 bis 20 Uhr in der Thielebachstraße in Bad Arolsen und an der Bundesstraße 252 bei Diemelstadt-Rhoden stattfanden, wurden sie von Kollegen der Polizeistationen Bad Wildungen und Melsungen, dem Regionalen Verkehrsdienst sowie der Autobahnpolizei Baunatal unterstützt. In dieser Zeit wurden rund 120 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Insgesamt drei der kontrollierten Fahrzeugführer hatten sich unter dem Einfluss von THC hinters Steuer gesetzt, zwei andere standen unter Alkoholeinfluss. Sie mussten die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihnen ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen sie wird nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss ermittelt. Außerdem verwarnten die Polizisten zwölf Verkehrsteilnehmer wegen Ordnungswidrigkeiten, wie etwa nicht angelegten Sicherheitsgurtes und stellten in zwei Fällen technische Mängel an Kraftahrzeugen fest.

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