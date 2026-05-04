Polizei Korbach

POL-KB: Nächtlicher Einbruch in Tankstelle um 2:23 Uhr: Polizei sucht Zeugen in Haina (Kloster)

Korbach (ots)

Haina (Kloster)/ Landkreis Waldeck-Frankenberg:

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Tankstelle in der Straße "Zur Aulisburg" in Haina (Kloster) eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand brachen vier maskierte Täter mit Hebelwerkzeugen die Eingangstür auf und stiegen in das Gebäude ein. Hierbei lösten sie den Einbruchalarm aus, woraufhin sie sofort wieder nach draußen flüchteten, in einen blauen VW Golf mit KB-Kennzeichen stiegen und davonfuhren. Die Einbrecher machten keine Beute, hatten es aber mutmaßlich auf Zigaretten abgesehen. Der an der Tür der Tankstelle angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Tatzeit steht genau fest, denn der Einbruchalarm der Tankstelle löst um 2:23 Uhr in der Nacht aus. Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kripo des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch in die Tankstelle geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

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