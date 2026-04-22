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Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Einbrecher in Lebensmittelgeschäft

Korbach (ots)

Auf Spirituosen, Zigaretten und Bargeld abgesehen hatten es unbekannte Einbrecher in der Nacht von Montag (20. April) auf Dienstag (21. April) in Bad Arolsen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude eines Lebensmittelmarktes in der Varnhagenstraße in Bad Arolsen. Hier entwendeten sie mehrere Flaschen Wodka und Zigarettenpackungen, eine geringe Menge Bargeld sowie ein Tablett. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 700 Euro, den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 260 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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