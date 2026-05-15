Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Schlägerei vor Hotel, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der letzten Nacht kam es auf dem Parkplatz der Lebensmittelmärkte in der Briloner Landstraße in Willingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, die sich dann auf die gegenüberliegende Straßenseite vor das dortige Hotel verlagerte. Mehrere Unbekannte schlugen auf zwei Opfer ein und flohen dann in einem T4 oder T5 Bulli in Richtung Brilon.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll es am heutigen Freitag (15. Mai) gegen 01:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. Die Gruppe der Geschädigten befand sich im Bereich der Zufahrt des Parkplatzes der Lebensmittelmärkte in der Briloner Landstraße in Willingen und wartete dort auf ein Taxi. Die bislang unbekannten Täter fuhren mit einem dunklen VW T4 oder T5 vom Parkplatz herunter und sprachen die Gruppe der Geschädigten an. Aus dem Gespräch heraus entstand ein Streit. Die Täter stiegen mit acht Personen aus dem Kleinbus aus und schlugen auf zwei Männer aus der Gruppe der Geschädigten ein. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf die andere Straßenseite vor das dortige Hotel. Dort versuchten ein Security-Mitarbeiter des Hotels und ein Passant einzuschreiten, wobei auch diese geschlagen wurden. Nach der Tat entfernten sich die Täter mit dem Fahrzeug in Richtung Brilon-Wald.

Zu einem der Täter liegt eine Beschreibung vor: Es handelt sich um einen etwa 180 cm großen, dicklichen Mann mit Glatze, Bart und einem runden Gesicht. Er hatte ein lila Muttermal an der linken Schläfe und trug ein weißes T-Shirt mit Logo und eine dunkelblaue Steppjacke. Alle Täter waren zwischen 40 und 50 Jahre alt und sprachen mit russischem Akzent.

Die Kriminalpolizei in Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 9710.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

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