Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Einbruch in Friseursalon, Geld und Rasierapparate entwendet

Korbach (ots)

Auf Bargeld und hochwertige Rasierapparate hatte es ein unbekannter Einbrecher in der Nacht von Mittwoch (6. Mai) auf Donnerstag (7. Mai) in Volkmarsen abgesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Täter gelangte gegen 03:40 Uhr in einen Friseursalon im Steinweg in Volkmarsen, indem er mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam die Tür aufhebelte. Er durchsuchte den Laden und entwendete einen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse sowie mehrere hochwertige Rasierapparate aus den Regalen. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt, den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 500 Euro.

Der Polizei liegt eine vage Täterbeschreibung vor. Der Täter war männlich, etwa 180 cm groß und schlank. Er war mit einer hellen, wahrscheinlich grauen, Jacke mit dunklen Applikationen im Bereich des Bundes und einer hellen Hose bekleidet. Außerdem trug er eine Kappe und darüber eine Kapuze.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

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