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Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen-Külte - Betrüger am Telefon stellen sich als Polizeibeamter und Bankmitarbeiterin vor

Korbach (ots)

Am Montagmorgen (18. Mai) erhielt eine Seniorin aus Volkmarsen-Külte zahlreiche Anrufe eines angeblichen Polizeibeamten und einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Die betagte Frau glaubte den Betrügern und übergab ihre EC-Karte. Glücklicherweise konnte der Betrug anschließend schnell erkannt werden, so dass die Karte gesperrt werden konnte und daher kein weiterer Schaden entstand. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Verlauf des Montagmorgens rief zunächst mehrfach ein Mann an, der sich als Kriminalpolizist aus Kassel vorstellte. Er schilderte die Lügengeschichte, dass die Polizei zwei Täter festgenommen habe, die im Zusammenhang mit Kontoabbuchungen aufgefallen seien. Außerdem rief auch eine Frau an, die sich als Mitarbeiterin ihrer Hausbank vorstellte. Sie erklärt der Seniorin, dass sie ihre Bankkarte an einen Boten übergeben solle, um einen finanziellen Schaden abzuwenden. Da die Seniorin unter Druck gesetzt wurde, glaubte sie schließlich die Geschichten der Betrüger am Telefon. In der Mittagszeit erschien der angekündigte Bote an ihrer Haustür, die Frau übergab ihre EC-Karte.

Kurz danach konnte die Seniorin mit einer Angehörigen sprechen. Dieser war schnell klar, dass es sich bei den Anrufern und dem Boten um eine Betrügerbande handelt. Sie reagierte sofort und ließ die EC-Karte sperren, so dass letztlich kein weiterer finanzieller Schaden eingetreten ist.

Bei dem Abholer der EC-Karte soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann mit schlanker Statur, Kinnbart und hoher Stirn gehandelt haben, der dunkel gekleidet war.

Die weiteren Ermittlungen hat das für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen (SÄM) zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Kassel übernommen.

Zeugen, die am Montagmorgen in Külte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder den Ermittlern Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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