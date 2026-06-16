PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch in Umkleideraum von Klinikum - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Gegen 20:30 Uhr wurde am Montagabend einen Einbruch in ein Klinikum in Kehl gemeldet. Zwischen 13:00 Uhr und 20:10 Uhr sollen dort in einer Umkleidekabine mehrere Spinde aufgebrochen worden sein. Vor Ort konnten bisher einzelne Spuren, sowie auch mögliches Tatwerkzeug festgestellt werden. Ob die unbekannten Täter durch ein gekipptes Fenster in die Räumlichkeiten gelangt sind, wird derzeit durch das Polizeirevier Kehl geprüft. Der mögliche Diebstahlschaden konnte bisher nicht beziffert werden. Hinweise und Beobachtungen zum Einbruch in das Klinikum werden unter der Nummer 07851 893-0 erbeten.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 10:55

    POL-OG: Kehl - In Haft genommen

    Kehl (ots) - Ein 40-jähriger Mann sieht sich seit Samstagnachmittag mit einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls konfrontiert. Der bereits polizeibekannte Tatverdächtige soll gegen 15:15 Uhr in einem Geschäft in der Straßburger Straße ein Parfum entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 40-jährige den Kassenbereich mit einem mitgeführten Rucksack passieren, als er von einer Ladendetektivin angesprochen wurde. Diese hatte den Verdacht, dass ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 10:08

    POL-OG: Achern - Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad

    Achern (ots) - Von Mühlbach kommend in Richtung Großweierer Straße kam es am Montagnachmittag in der Straße "Schleif" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad, der einen Gesamtsachschaden von etwa 3.000 Euro zur Folge hatte. Gegen 15 Uhr befuhren die 49-jährige Skoda-Fahrerin und der 34-jährige Motorradfahrer hintereinander die Straße "Schleif", als beide Fahrzeugführer verkehrsbedingt ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 10:05

    POL-OG: Appenweier - Beleidigungen nach abgebrochener Vernehmung

    Appenweier (ots) - Nach einer Vernehmung wurden am Montagvormittag um kurz vor 11 Uhr drei Polizeibeamten vor dem Polizeiposten in Appenweier mehrfach beleidigt. Ein 61-jähriger Mann war auf der Wache, um zu einem Strafverfahren vernommen zu werden. Während dieser Vernehmung soll er begonnen haben herumzuschreien und sich aggressiv zu verhalten, sodass die Vernehmung abgebrochen und der Mann der Dienststelle verwiesen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren