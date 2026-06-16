Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch in Umkleideraum von Klinikum - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Gegen 20:30 Uhr wurde am Montagabend einen Einbruch in ein Klinikum in Kehl gemeldet. Zwischen 13:00 Uhr und 20:10 Uhr sollen dort in einer Umkleidekabine mehrere Spinde aufgebrochen worden sein. Vor Ort konnten bisher einzelne Spuren, sowie auch mögliches Tatwerkzeug festgestellt werden. Ob die unbekannten Täter durch ein gekipptes Fenster in die Räumlichkeiten gelangt sind, wird derzeit durch das Polizeirevier Kehl geprüft. Der mögliche Diebstahlschaden konnte bisher nicht beziffert werden. Hinweise und Beobachtungen zum Einbruch in das Klinikum werden unter der Nummer 07851 893-0 erbeten.

/lh

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