Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad

Achern (ots)

Von Mühlbach kommend in Richtung Großweierer Straße kam es am Montagnachmittag in der Straße "Schleif" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad, der einen Gesamtsachschaden von etwa 3.000 Euro zur Folge hatte. Gegen 15 Uhr befuhren die 49-jährige Skoda-Fahrerin und der 34-jährige Motorradfahrer hintereinander die Straße "Schleif", als beide Fahrzeugführer verkehrsbedingt abbremsten und zum Stillstand gekommen sein sollen. Die 49-jährige Autofahrerin soll einem Lkw das Abbiegen ermöglicht haben und setzte mit ihrem Wagen zurück. Hierbei übersah sie offenbar den stehenden Kraftradfahrer, wodurch es zu einer Kollision mit dem Motorrad kam. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch aufgenommen.

/lb

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