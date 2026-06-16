Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Beleidigungen nach abgebrochener Vernehmung

Appenweier (ots)

Nach einer Vernehmung wurden am Montagvormittag um kurz vor 11 Uhr drei Polizeibeamten vor dem Polizeiposten in Appenweier mehrfach beleidigt. Ein 61-jähriger Mann war auf der Wache, um zu einem Strafverfahren vernommen zu werden. Während dieser Vernehmung soll er begonnen haben herumzuschreien und sich aggressiv zu verhalten, sodass die Vernehmung abgebrochen und der Mann der Dienststelle verwiesen wurde. Vor dem Polizeiposten habe er dann drei der Beamten lauthals beschimpft. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung. /lh

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