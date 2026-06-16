POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall mit Sachschaden
Bühl (ots)
Am Montag gegen 14:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung zwischen der Kapellenstraße und der Siemensstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 44-jähriger Fahrer eines VW Transporters befuhr die Kapellenstraße in Fahrtrichtung Oberweier. Zeitgleich fuhr ein Motorradfahrer mit seiner Aprilia auf der Siemensstraße in Richtung Kapellenstraße. An der Kreuzung beabsichtigte der Motorradfahrer, nach links in die Kapellenstraße abzubiegen. Dabei missachtete der Zweiradfahrer die Vorfahrt des VW-Fahrers. Infolgedessen kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und der linken Fahrzeugfront des Transporters. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt /jg
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