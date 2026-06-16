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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bühl (ots)

Am Montag gegen 14:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung zwischen der Kapellenstraße und der Siemensstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 44-jähriger Fahrer eines VW Transporters befuhr die Kapellenstraße in Fahrtrichtung Oberweier. Zeitgleich fuhr ein Motorradfahrer mit seiner Aprilia auf der Siemensstraße in Richtung Kapellenstraße. An der Kreuzung beabsichtigte der Motorradfahrer, nach links in die Kapellenstraße abzubiegen. Dabei missachtete der Zweiradfahrer die Vorfahrt des VW-Fahrers. Infolgedessen kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und der linken Fahrzeugfront des Transporters. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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