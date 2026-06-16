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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Oberkirch (ots)

In der Appenweierer Straße in Oberkirch kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 20-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Radfahrerin soll die Straße stadtauswärts auf einem Fahrradschutzstreifen befahren haben. An einer Einfahrt soll eine Autofahrerin vor dem Abbiegen bemerkt haben, dass sich die 20-Jährige von hinten nähert und daraufhin vorschriftsgemäß gewartet haben. Die junge Radfahrerin kam alleinbeteiligt mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte zu Boden, wobei sie sich nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein Sachschaden entstand nach den bisherigen Informationen nicht.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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