Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Oberkirch (ots)

In der Appenweierer Straße in Oberkirch kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 20-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Radfahrerin soll die Straße stadtauswärts auf einem Fahrradschutzstreifen befahren haben. An einer Einfahrt soll eine Autofahrerin vor dem Abbiegen bemerkt haben, dass sich die 20-Jährige von hinten nähert und daraufhin vorschriftsgemäß gewartet haben. Die junge Radfahrerin kam alleinbeteiligt mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte zu Boden, wobei sie sich nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein Sachschaden entstand nach den bisherigen Informationen nicht.

/lh

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