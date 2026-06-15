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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Versuchter Taschenraub mit Pfefferspray, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Zu einem versuchten Taschenraub mit anschließender Körperverletzung soll es am Sonntagnachmittag in der Moltkestraße gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 15-Jähriger gegen 16:30 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Fahrradweg unterwegs, als ihm in Höhe der Straße " Brücklesbünd" von einem bislang unbekannten Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden sein soll. Gleichzeitig soll der Unbekannte versucht haben, dem Jugendlichen dessen Umhängetasche zu entreißen. Dem 15-Jährigen gelang es jedoch, sich loszureißen und mit seinem E-Scooter zu flüchten. Der Täter soll den Jugendlichen daraufhin verfolgt und ihm mit der Pfefferspraydose auf den Hinterkopf geschlagen haben. Entwendet wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts. Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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