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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - 45-Jähriger verletzt eine Person bei Randale in städtischer Unterkunft

Offenburg (ots)

Ein offenbar alkoholisierter Mann sorgte am Samstagabend gegen 19:30 Uhr für einen Polizeieinsatz in einer städtischen Unterkunft in der Offenburger Nordstadt. Der 45-Jährige soll zuerst in seinem eigenen Zimmer randaliert haben, bevor er sich gewaltsam Zutritt zu einem weiteren Zimmer der Unterkunft verschafft haben soll.

Den 59-jährigen Bewohner des Zimmers soll er dann angegriffen und sowohl mit der Faust, als auch mit einem Gegenstand geschlagen haben, sodass dieser Verletzungen erlitt, die vom Rettungsdienst untersucht und erstversorgt wurden. Im Anschluss soll er den 59-Jährigen dazu genötigt haben, sich seiner Kleidung zu entledigen und sich aus dem Gebäude zu entfernen. Der mit mehr als ein Promille alkoholisierte Mann soll dann auch im Zimmer des Bewohners randaliert und Gegenstände aus dem Fenster geworfen haben, sodass das Umfeld des Gebäudes und der Wohnung stark verwüstet war.

Die eintreffenden Polizeikräfte durchsuchten die Unterkunft, weil der 45-Jährige akustisch nicht mehr wahrnehmbar war. Den Mann konnten sie schließlich in seiner völlig zerstörten Wohnung antreffen und ihn unter Einsatz eines Polizeihundes widerstandslos festnehmen. Aufgrund seiner Alkoholisierung und Unberechenbarkeit wurde der Mittvierziger in Polizeigewahrsam genommen. Während der Fahrt im Streifenwagen versuchte der Mann mehrfach, seinen Kopf gegen die Fensterscheibe sowie gegen einen Metallträger zu schlagen.

Die an den Wohnungen entstandenen Schäden konnten bislang nicht beziffert werden. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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