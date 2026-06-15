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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Motorradkontrollen auf der Allerheiligenstrecke

Oppenau (ots)

Bei einer Kontrolle von Motorradfahrern am vergangenen Sonntag auf der K5370 zwischen Oppenau und dem Ruhestein stellten Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg mehrere Verstöße fest. So wurden auf der Allerheiligen-Strecke insgesamt 42 Zweiräder und ihre Fahrer genauer unter die Lupe genommen, was für einige unangenehme Konsequenzen hatte. Neun Motorräder hatten Reifen unter der Mindestprofiltiefe, vier wurden nach Erlöschen der Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen oder Mängel die Weiterfahrt untersagt. In einem Fall musste ein Ermittlungsverfahren wegen mittelbarer Falschbeurkundung eingeleitet werden, da trotz weniger Tage alter Hauptuntersuchung mehrere unzulässige technische Veränderungen an dem Bike festgestellt wurden. Bei mehreren ausländischen Fahrern wurden Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro erhoben. Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer aus dem benachbarten Ausland war dabei beispielsweise mit einer Yamaha unterwegs, die gar nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist. Ein weiterer französischer Biker, der mit seiner dauerhaft aufzeichnenden Action-Kamera in die Kontrollstelle einfuhr, musste aufgrund des im Raum stehenden datenschutzrechtlichen Verstoßes eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro entrichten.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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