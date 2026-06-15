POL-OG: Oppenau - Motorradkontrollen auf der Allerheiligenstrecke
Oppenau (ots)
Bei einer Kontrolle von Motorradfahrern am vergangenen Sonntag auf der K5370 zwischen Oppenau und dem Ruhestein stellten Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg mehrere Verstöße fest. So wurden auf der Allerheiligen-Strecke insgesamt 42 Zweiräder und ihre Fahrer genauer unter die Lupe genommen, was für einige unangenehme Konsequenzen hatte. Neun Motorräder hatten Reifen unter der Mindestprofiltiefe, vier wurden nach Erlöschen der Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen oder Mängel die Weiterfahrt untersagt. In einem Fall musste ein Ermittlungsverfahren wegen mittelbarer Falschbeurkundung eingeleitet werden, da trotz weniger Tage alter Hauptuntersuchung mehrere unzulässige technische Veränderungen an dem Bike festgestellt wurden. Bei mehreren ausländischen Fahrern wurden Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro erhoben. Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer aus dem benachbarten Ausland war dabei beispielsweise mit einer Yamaha unterwegs, die gar nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist. Ein weiterer französischer Biker, der mit seiner dauerhaft aufzeichnenden Action-Kamera in die Kontrollstelle einfuhr, musste aufgrund des im Raum stehenden datenschutzrechtlichen Verstoßes eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro entrichten.
/rs
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