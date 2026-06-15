Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zwei Fahrzeugbrände, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

In der Nacht auf Samstag wurde gegen 2:15 Uhr ein brennender Roller unter einem Carport eines Anwesens in der Straße "Kanadaring" gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr stand das Zweirad der Marke Piaggio bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen, wodurch ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzede Wohnhaus verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. In der Schwarzwaldstraße wurde die Nacht darauf (Sonntag) gegen 3:15 Uhr ein weiterer Fahrzeugbrand gemeldet. Hier geriet aus bislang unbekannter Ursache ein auf einem Parkplatz abgestellter, freistehender Mercedes in Brand. Die Flammen konnten von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Ob zwischen den beiden Bränden ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, insbesondere auf vier Personen, die am frühen Samstag mit drei Rollern an der Örtlichkeit unterwegs waren, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/ph

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