Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, L98 - Schwerverletzte nach Unfall zwischen Auto und Rennradgruppe

Offenburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto haben sich zwei Fahrradfahrer am Samstagabend an der Einmündung der Marlener Straße in die Gottswaldstraße (L98) schwere Verletzungen zugezogen. Eine 29-jährige Ford-Lenkerin soll gegen 18:15 Uhr vom Waltersweierer Baggersee aus kommend in Richtung der L98 unterwegs gewesen sein. Beim Rechtsabbiegen soll sie dann eine neunköpfige Gruppe von Rennradfahrern nicht wahrgenommen haben, die auf einem dortigen Radweg herangefahren kamen.

Die beiden Vorausfahrenden hätten dem Ford noch ausweichen können, ein 55-jähriger und ein 64-jähriger Mann, die in der zweiten und dritten Reihe gefahren sein sollen, seien jedoch frontal mit dem Fahrzeug kollidiert und zu Fall gekommen. Beim Sturz zogen sich die beiden Radfahrer schwere Verletzungen zu, sodass sie in ein nahegelegenes Klinikum gebracht wurden.

An den Rennrädern der beiden Verletzten entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Das Fahrzeug der 29-Jährigen trug einen Schaden von ungefähr 14.000 Euro davon. Ein erfolgter Atemalkoholtest bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin lag mit ungefähr 0,2 Promille unter dem gesetzlich erlaubten Wert. Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg.

/lh

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