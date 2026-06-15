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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Tatverdächtiger in Haft
Hinweise erbeten

Haslach (ots)

Zu einem sexuellem Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt soll es am Samstagnachmittag in Haslach 'Am Schafsteg' gekommen sein. Zwei minderjährige Mädchen hielten sich gegen 15 Uhr an einer Wassertretstelle auf, als sie einen Mann bemerkten, der sich zuerst im Wasser und im Anschluss sitzend auf einer Bank aufhielt. Nachdem beide Mädchen mehrere Meter entfernt auf einer Bank saßen, soll der polizeibekannte 56-Jährige Blickkontakt zu den beiden aufgenommen und an sich sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Die Kinder verließen daraufhin die Örtlichkeit und meldeten sich bei der Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Haslach konnte zeitnah den Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Durch die Staatsanwaltschaft Offenburg wurde ein Haftbefehl beantragt, der am Folgetag durch den Ermittlungsrichter des Amtsgericht Offenburg in Vollzug gesetzt wurde. Der 56-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Polizei bittet Zeugen, die sich an der oben genannten Örtlichkeit aufhielten oder den Vorfall beobachteten , sich unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 bei der Kriminalpolizei zu melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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