POL-OG: Baden-Baden - Zeugen gesucht
Baden-Baden (ots)
Eine 45-jährige Frau saß am Sonntagnachmittag in einer Außengastronomie in der Baden-Badener Sophienstraße, als sie gegen 14:20 Uhr aus einer bislang unbekannten Richtung mit "Softair"-Kugeln beschossen worden sein soll. Durch Treffer im Gesicht wurde sie leicht verletzt, benötigte allerdings keine medizinische Hilfe. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bitten Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich unter der Nummer 07221 680-0 zu melden.
/lh
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