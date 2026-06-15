POL-OG: Baden-Baden - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - Ein Verkehrsunfall hat am Sonntagmittag in der Straße "Pariser Ring" zu einem Leichtverletzten geführt. Gegen 12:20 Uhr kam ein 26-jähriger Smart-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen eine dortige Baumschutzplanke. Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug um und kam seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall ...

mehr