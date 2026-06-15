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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, L78
Bühlertal, B500 - Verletzte nach Motorradunfällen

Gernsbach/Bühlertal (ots)

Zwei Motorradunfälle haben am Sonntagnachmittag auf der L78 bei Gernsbach und auf der B500 im Bereich Plättig zu einer Schwer- und einem Leichtverletzten geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Verunfallten ohne Fremdbeteiligung gestürzt. Ein 21-Jähriger ist hierbei gegen 16:40 Uhr auf der L78 in Richtung Gernsbach in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, eine Böschung hinuntergestürzt und hat sich in der Folge mehrfach überschlagen. Er hat sich leichte Verletzungen zugezogen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Schaden an seinem Motorrad beziffern die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf rund 5.000 Euro. Etwa 15 Minuten später hat eine 24 Jahre alte Motorradfahrerin im Bereich Plättig die Kontrolle über ihre Maschine verloren. Sie war von Sand in Richtung Baden-Baden unterwegs und wurde in einer Kurve von ihrem Zweirad abgeworfen. Die Unfallursache dürfte in nicht angepasster Geschwindigkeit zu suchen sein. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die B500 war kurz vor 18 Uhr wieder frei befahrbar.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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