Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Entlaufener Hund sorgt für körperliche Auseinandersetzung

Bühl (ots)

Am Sonntag sorgte ein in Bühl entlaufener Hund für eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen. Der Hund soll von einem Grundstück im Bühler Osten gelaufen sein, da er offenbar einen Artgenossen bemerkt hatte. Der 36-jährige Hundehalter soll seinem Vierbeiner hinterher gerannt sein und traf hierbei auf den 43-jährigen Besitzer des anderen Hundes. Letzterer soll auf den entlaufenen Vierbeiner eingetreten haben.

Der 36-Jährige habe seinen Hund daraufhin am Halsband gepackt und versucht, ihn aus der Gefahrensituation zu führen. Dabei soll der ältere Mann zuerst mit der Faust auf den jüngeren eingeschlagen haben, was dafür gesorgt haben soll, dass dessen Sonnenbrille zu Boden fiel und beschädigt wurde. Nach den Fäusten soll dann die Hundeleine als Schlagwerkzeug benutzt und der 36-Jährige dadurch im Gesicht verletzt worden sein. Seinen Vierbeiner konnte er anschließend dennoch sicher zurückbringen. Ein 63-jähriger Verwandter des Verletzten nahm dann mit einem Fahrrad die Verfolgung des mutmaßlichen Täters auf.

Nachdem er den Ort der Auseinandersetzung verlassen hatte, begab sich der 43-Jährige auf den Weg in Richtung Innenstadt, wo er durch den Verfolger eingeholt werden konnte. Als dieser versucht haben soll, den mutmaßlichen Täter festzuhalten, soll dieser den Radfahrer zu Boden gestoßen und dessen Fahrrad auf ihn geworfen haben. Anschließend soll er den auf dem Boden liegenden 63-Jährigen mit der Hundeleine im Gesicht und an den Knöcheln verletzt haben.

Die Frau des Verletzten, die den Ort des Geschehens ebenfalls erreicht hatte, soll versucht haben, die Tat auf Video festzuhalten. Als sie das Filmen nach der Aufforderung des 43-Jährigen nicht einstellte, soll dieser auch sie angegriffen und versucht haben, sie mit der Hundeleine zu verletzen.

Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung fand ihren Erfolg, als der Mann seinen Hund, der zuvor zum Auslesen des Chips in ein Tierheim gebracht worden war, abholen wollte. Im Tierheim konnte er vorläufig festgenommen und anschließend zum Polizeirevier Bühl gebracht werden. Die dortigen Beamten ermitteln nun gegen den 43-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Ebenso wird seine Eignung zum Halten eines Hundes überprüft.

/lh

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