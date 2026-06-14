Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Folgenschwerer Arbeitsunfall

Offenburg (ots)

Zu einem folgenschweren Arbeitsunfall kam es am Samstagmittag in Ottersweier. Kurz vor 13.00 Uhr wurde bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Bachstraße, beim Entladen von Heuballen eine männliche Person schwer verletzt. Der Senior hatte wohl hinter dem Anhänger gestanden, als sich zwei Rundballen lösten und auf den 89-Jährigen herabfielen. Der Verletzte wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus des Ortenau- Klinikums verbracht. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Arbeitsunfalles aufgenommen.

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