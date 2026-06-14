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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Folgenschwerer Arbeitsunfall

Offenburg (ots)

Zu einem folgenschweren Arbeitsunfall kam es am Samstagmittag in Ottersweier. Kurz vor 13.00 Uhr wurde bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Bachstraße, beim Entladen von Heuballen eine männliche Person schwer verletzt. Der Senior hatte wohl hinter dem Anhänger gestanden, als sich zwei Rundballen lösten und auf den 89-Jährigen herabfielen. Der Verletzte wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus des Ortenau- Klinikums verbracht. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Arbeitsunfalles aufgenommen.

/DLF

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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