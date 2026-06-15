POL-OG: Friesenheim - Tödlicher Motorradunfall auf der B3
Offenburg (ots)
Am Sonntagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 3 in Höhe von Friesenheim ein tödlicher Motorradunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 18.30 Uhr ein 46-Jähriger mit seinem Motorrad von Offenburg kommend die Bundesstraße in südlicher Richtung. Im Bereich einer Linkskurve kam der Motorradfahrer dann alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in ein angrenzendes Maisfeld. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallörtlichkeit seinen schweren Verletzungen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr sowie des Unfalldienstes Offenburg waren bis 20.40 Uhr mit der Unfallaufnahme betraut. Währenddessen war die Bundesstraße komplett gesperrt. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.
/DLF
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/
X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.
Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell