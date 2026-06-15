Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Tödlicher Motorradunfall auf der B3

Offenburg (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 3 in Höhe von Friesenheim ein tödlicher Motorradunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 18.30 Uhr ein 46-Jähriger mit seinem Motorrad von Offenburg kommend die Bundesstraße in südlicher Richtung. Im Bereich einer Linkskurve kam der Motorradfahrer dann alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in ein angrenzendes Maisfeld. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallörtlichkeit seinen schweren Verletzungen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr sowie des Unfalldienstes Offenburg waren bis 20.40 Uhr mit der Unfallaufnahme betraut. Währenddessen war die Bundesstraße komplett gesperrt. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

/DLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell