Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Vermisster Motorradfahrer tot geborgen!

Offenburg (ots)

Ein aus dem Landkreis Böblingen stammender Motorradfahrer konnte am Samstagmittag in der Nähe des Kaltenbronn nur noch tot geborgen werden. Der 53-jährige Motorradfahrer wurde seit dem 04.06.2026 seitens seiner Angehörigen als vermisst gemeldet, nachdem dieser von einer Ausfahrt nicht zurückgekehrt war. Durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau und des Verkehrsdienstes Baden-Baden, wurden vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache durchgeführt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Motorradlenker auf der L76b in Richtung Kaltenbronn/Gernsbach unterwegs gewesen und hierbei in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der Motorfahrer offensichtlich die tödlichen Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße bis gegen 16.20 Uhr halbseitig gesperrt werden. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

/DLF

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