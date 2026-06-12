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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Reichenbach - Körperverletzung im Linienbus

Gengenbach, Reichenbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag soll es in einem Linienbus auf der Fahrt von Offenburg via Reichenbach nach Gengenbach zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein 32 Jähriger leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 47 jähriger Tatverdächtiger den ihm unbekannten Mitfahrer im Bereich der Haltestelle Holzplatz in Reichenbach unvermittelt und mehrfach gegen Bauch und Füße getreten und anschließend mit den Händen gegen Gesicht und Kopf geschlagen haben. Der Geschädigte, der ursprünglich nur beabsichtigte auszusteigen, konnte den Angreifer festhalten, woraufhin eine Zeugin die Polizei verständigte. Die alarmierten Beamten nahmen den Tatverdächtigen unmittelbar vor Ort fest und haben ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. /rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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