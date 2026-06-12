Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ausbruchversuch vereitelt

Kehl (ots)

In der Nacht zu Mittwoch konnte der Ausbruchversuch zweier Kaninchen aus ihrem Gehege in Kehl von der Polizei verhindert werden. Ein Zeuge meldete gegen 4 Uhr dem Polizeirevier, dass zwei Kaninchen aus ihrem Gehege ausgebrochen seien und nun auf der Straße herumhoppeln würden. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung war jedoch rechtzeitig vor Ort um den Fluchtversuch zu unterbinden. Einer der Langohren konnte zeitnah durch beherztes Zupacken festgenommen werden. Hierbei kam es zu Widerstandhandlungen in Form von Treten mit den Hinterbeinen, wodurch jedoch kein Beamter verletzt wurde. Beim Anblick des festgenommenen Kollegen ergab sich der zweite Ausbrecher seinem Schicksal und hoppelte von selbst zurück in sein Gehege.

/vo

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