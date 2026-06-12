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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Führerscheinentzug nach Tunnelunfall

Wolfach (ots)

Ein Unfall im Wolfacher Reuthebergtunnel hatte für einen 51-jährigen Mann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Führerscheinentzug zur Folge. Der Mann wurde der Polizei kurz vor 2 Uhr gemeldet, da er auf der B264 von Schiltach kommend in Richtung Hausach eine sehr auffällige Fahrweise an den Tag gelegt haben soll. Im Reuthebergtunnel soll er dann die Kontrolle über seinen Opel verloren haben und zuerst die rechte Tunnelwand gestreift haben, bevor er anschließend über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn gefahren und dort mit der linken Tunnelwand kollidiert sein soll. Trotz seines Unfalls habe der 51-Jährige seine Fahrt fortgesetzt. Durch Hinweise eines Zeugen konnte Beamten des Polizeireviers Haslach den 51-Jährigen vor seiner Wohnanschrift noch in seinem Fahrzeug antreffen und so eine Verkehrskontrolle durchführen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Am Auto des Unfallfahrers entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die Höhe der Schäden am Tunnel ist bislang nicht bekannt. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. /lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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